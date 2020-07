(AGENPARL) – sab 25 luglio 2020 MES, LABRIOLA (FI): “SPERANZA PRESENTI IN PARLAMENTO PIANO PER RILANCIO SANITA’. VEDIAMO CHI AVRA’ CORAGGIO DI VOTARE CONTRO”

Il Ministro Speranza fa bene a far capire all’esecutivo e soprattutto ai grillini che i soldi del Mes servono per mettere in sicurezza, rafforzare e al Sud costruire una sanità all’altezza. Abbiamo vissuto anni in cui gli scandali sulle liste d’attesa, sulla mancanza di personale, sulla mancanza di macchinari, sui macchinari rotti, come l’inadeguatezza igienico sanitaria in alcuni ospedali e in alcuni reparti, hanno riempito le cronache dei nostri giornali, ora abbiamo la possibilità di fare un grande piano per la sanità ed è da incoscienti rinunciarvi. Conte ha sempre detto che sul Mes si devono esprimere le camere, bene. Speranza presenti allora alle Camere il piano rivoluzionario che ha programmato per la sanità del nostro Paese, inserisca come copertura finanziaria i soldi del Mes e venga in Aula: vediamo chi avrà il coraggio di votare contro ad un piano concreto, che darebbe risposte agli ammalati, che colmerebbe il gap tra il nord e il sud, cancellando i viaggi della speranza che sono purtroppo una realtà. I soldi del Mes sono disponibili da subito e tutti utilizzabili per la sanità, Forza Italia c’è per dar manforte al Ministro qualora scelga la strada di presentare alle Camere il suo piano. I partiti che dicono No al Mes danneggiano i cittadini, l’economia solo ed esclusivamente per becera propaganda inventandosi Troika e soldatini, quei soldi sono una grande scommessa per l’Italia non una penalità”.

Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

