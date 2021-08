(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 01 agosto 2021

Per ulteriori indagini epidemiologiche proposte all’ATS, interruzione temporanea delle attività di vendita e lavorative prorogata di tre giorni. L’ordinanza sindacale.

Mercato Civico via Quirra: rinvio dell’apertura al 5 agosto

Prorogata la chiusura temporanea del Mercato Civico via Quirra anche nei giorni 2, 3 e 4 agosto 2021 e la conseguente interruzione delle attività di vendita, come pure di qualunque attività lavorativa da parte delle ditte esterne che vi operano, dei concessionari e dei loro dipendenti.

Chiuso dal 29 luglio scorso per consentire la sanificazione dei locali e la conduzione di una indagine epidemiologica su quanti nel medesimo Mercato Civico quotidianamente operano (ordinanza sindacale n. 74/2021) e considerato che sono stati rilevati altri 11 casi di positività al Covid-19, sulla base delle interlocuzioni con l’ATS, necessaria l’effettuazione di una seconda indagine epidemiologica fra quanti sono risultati negativi alla prima.

A disporlo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che con propria ordinanza n. 75/2021 ha inoltre stabilito:

– la riapertura del Mercato il giorno di giovedì 5 agosto 2021 per le attività i cui operatori avranno a quella data ottenuto l’esito del secondo tampone;

– che l’accesso al Mercato dei concessionari e/o dei loro collaboratori che non abbiano partecipato alla prima e/o alla seconda indagine epidemiologica sia consentito solo a partire dal giorno 9 agosto;

– che l’accesso al Mercato da parte degli operatori e dei clienti, successivamente alla riapertura, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie relative all’utilizzo della mascherina e al distanziamento sociale.

