(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 28 luglio 2021

Mercato Civico via Quirrà: chiuso dal 29 luglio all’1 agosto

Da giovedì 29 luglio, sino a tutta domenica 1 agosto 2021, resterà temporaneamente e precauzionalmente chiuso il Mercato Civico via Quirra, con la conseguente interruzione delle attività di vendita, come pure attività lavorativa da parte delle ditte esterne che vi operano, dei concessionari e dei loro dipendenti.

Per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, a disporlo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu con propria ordinanza n. 74/2021.

