CONVOCAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DELLA SESTA EDIZIONE DI

RAW – ROME ART WEEK

La settimana dell’arte contemporanea

GIOVEDì 21 OTTOBRE – ORE 11.30

CASA ARGENTINA

Giovedì 21 ottobre alle ore 11.30 presso la Casa Argentina a Roma si terrà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di [RAW – Rome Art Week](https://culturaliart.musvc2.net/e/t?q=4%3dIW4UB%26H%3d2%26E%3dFY0%26F%3dBZ5TC%26Q%3diK4Lt_IayQ_Tk_NRtZ_Xg_IayQ_SpNpDo7sK7AfB.mKn_IayQ_SpEu_IayQ_Sp_NRtZ_YgL4I_tF5Nd6_2wTq_C0o2k7b67Om64PfI_2wTq_BbvKw_If5sQn_IayQ_TnAn2sH_srcv_3W5Pn_4kIq2sCo_IayQ_TnIb0vQq%265%3dwQtMmX.o64%26Et%3dRAf0U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), la settimana d’arte contemporanea.

Dal 25 al 30 ottobre 2021 la Capitale si tingerà nuovamente di viola e Rome Art Week animerà la Città Eterna con un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi e appuntamenti virtuali.

La manifestazione, promossa e organizzata da KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive, si pone come un sofisticato network per l’arte contemporanea che ha l’obiettivo di costruire un contenitore unico grazie alla rete tra tutti gli operatori del settore e il pubblico.

Interverranno:

Roberto Manuel Carlés – Ambasciatore d’Argentina in Italia

Andrea Alba Gonzàlez – Direttrice Casa Argentina en Roma

Massimiliano Padovan Di Benedetto – Ideatore e direttore di RAW e presidente di KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive

Massimo Scaringella- Coordinatore di RAW

Roberta Melasecca – Coordinatrice curatori di RAW

UFFICIO STAMPA NAZIONALE

CULTURALIA DI NORMA WALTMANN

