mer 15 dicembre 2021 MELIO (PD) SUI TAGLI ALLA DISABILITÀ: LE FAMIGLIE CON MINORI DEVONO ESSERE SOSTENUTE

“A fronte di investimenti milionari, senz’altro importanti, veder stringere la forbice di contributi alle famiglie di minori con disabilità fa comprensibilmente preoccupare” scrive in una nota il Consigliere Regionale Melio (PD).

“Il Presidente Giani ha assicurato che, dopo l’attuazione della finanziaria, il taglio di 283.000 euro al fondo per i minori con disabilità verrà successivamente reintegrato. Voglio, su questo, avere fiducia. È importantissimo però che la soglia ISEE, abbassata a 10.000 euro, venga riportata con urgenza al livello precedente di 29.000 euro” commenta Melio in seguito a una riunione di gruppo avvenuta in presenza dello stesso Giani.

“Quei contributi mensili fanno la differenza per un genitore che ha il diritto di poter lavorare, tirando un sospiro di sollievo rispetto al dover fare il Caregiver, rinunciando così totalmente alla propria vita. E se il genitore fosse da solo? Ad oggi, le Istituzioni sono ben lontane dal sostenere pienamente le persone disabili e le loro famiglie, non possiamo stringere anche su quel poco a disposizione”.

E infine conclude, allargando lo sguardo: “La Toscana è la terra dei diritti, dobbiamo offrire un sostegno crescente senza permettere ennesimi oltraggi ai diritti umani, civili e sociali. Perché una politica che gioca con la vita degli ultimi, con poca chiarezza o manovre al risparmio, non è una buona politica”.

