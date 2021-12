(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 Megalizzi, Ceccardi (Lega) depone corona di fiori a Strasburgo

“Mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’odio, difendere valori di libertà e democrazia”

Strasburgo, 14 dic – “Oggi ricordiamo con affetto Antonio Megalizzi, un ragazzo che credeva in un’Europa libera e democratica, che ha perso la vita proprio per mano di chi la odia e la vuole distruggere. Un pensiero per lui, così come per le giovani vittime del terrorismo di stampo islamico, le nostre connazionali Valeria Solesin e Fabrizia Di Lorenzo”.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che ha deposto una corona di fiori a Strasburgo, nella zona dei mercatini di Natale dove l’11 dicembre 2018 il terrorista islamico Chérif Chekatt colpì a morte il giovane giornalista italiano, deceduto tre giorni dopo, e altre quattro persone. Valeria Solesin e Fabrizia Di Lorenzo furono uccise rispettivamente nella strage di Parigi del 13 novembre 2015 e in quella di Berlino del 19 dicembre 2016.

“Il terrorismo è purtroppo ancora tra noi. Non dobbiamo mai abbassare la guardia ed è compito delle istituzioni europee mantenere altissima l’attenzione su questi fenomeni. In questo periodo, con le restrizioni legate alla pandemia, ci sono più controlli e meno libertà di spostamenti, ma non dimentichiamo che, appena una settimana fa, le autorità francesi hanno sventato la minaccia di un attentato. Altri estremisti possono arrivare attraverso i corridoi balcanici, anche in conseguenza di quanto accaduto in Afghanistan”, aggiunge Ceccardi.

“Il miglior modo per rendere onore alla memoria di Antonio Megalizzi e a tutte le vittime innocenti del terrorismo è continuare a difendere gli ideali di libertà e diritti del mondo libero e alla base delle nostre democrazie. E’ quello che ci impegneremo a fare, ogni giorno di più”, conclude l’europarlamentare.

