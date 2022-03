(AGENPARL) – Roma, 19 marzo 2022 – Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ha spiegato tale fiducia nelle capacità del paese e la partnership con stati amici.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev è convinto che non ci sarà alcun collasso nell’economia russa a causa delle sanzioni. Ha attribuito tale fiducia alle capacità del paese e alla partnership con stati amici.

“Abbiamo tutte le opportunità per il nostro sviluppo. In molti modi, le sanzioni imposte in precedenza ci hanno solo avvantaggiato, costringendoci a sviluppare attivamente la sostituzione delle importazioni in tutti i settori, compresi quelli ad alta intensità scientifica, per sviluppare nuove tecnologie, prodotti e medicinali”, Medvedev ha detto in un post di Telegram sabato. Ha ricordato che “il governo ha già preso decisioni operative a sostegno delle persone e dell’economia: pagamenti sociali, finanziamento aggiuntivo delle industrie ad alta tecnologia, agricoltura e settore bancario”. “In generale, non ci sarà alcun collasso nell’economia”, ha assicurato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

Medvedev ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che “la Russia ha molti partner affidabili non solo nello spazio post-sovietico, ma anche in Cina, sud-est asiatico e paesi africani”. “Questo è un mercato enorme e promettente, che non è lacerato da contraddizioni come in Europa. I frutti di questa partnership e cooperazione sono più che evidenti”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

Ha parlato di “un’immagine ironica pubblicata su un social network da un rappresentante del ministero degli Esteri cinese – una mappa della comunità mondiale dal punto di vista dei politici occidentali”. “Solo i loro amici e alleati – Europa occidentale, Stati Uniti, Australia. Senza Russia, Cina, Africa, Asia … Piccole isole in un oceano sconfinato. Visivamente”, Medvedev ha descritto l’immagine. Secondo lui, “puoi proclamarti un “miliardo d’oro” quanto vuoi, ma la popolazione del globo è molte volte più numerosa e i metalli sono molto più costosi dell’oro”. “A proposito, li stiamo anche estraendo. E chi sta isolando chi ora è una grande domanda”, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

Ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che venerdì è stato registrato nella Federazione Russa un nuovo vaccino domestico contro il coronavirus, Konvasel, creato da specialisti FMBA. “L’epidemia di coronavirus ha mostrato in modo particolarmente chiaro quanto tali risultati siano richiesti nel mondo. Il nostro potenziale ora deve essere aumentato con una vendetta”, ha affermato Medvedev.

Il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha sottolineato che, sebbene sia difficile sviluppare la produzione interna in settori in cui la Russia non lo ha ancora fatto sotto sanzioni, è reale. “Dobbiamo sviluppare la nostra produzione dove non l’abbiamo ancora fatto. Il compito è difficile, soprattutto nelle condizioni attuali, ma fattibile, soprattutto perché la solidarietà e l’assistenza reciproca ci hanno sempre aiutato in anni difficili”, crede. limitano il nostro sviluppo e rovinano le nostre vite, rimpiangeranno ciò che hanno fatto più di una volta con dolore.