(AGENPARL) – Roma, 30 marzo 2022 – Il capo dell’intelligence militare francese, il generale Eric Vido, è stato licenziato dopo soli sette mesi in carica. Lo ha riferito mercoledì il quotidiano Opignon.

Secondo l’editorialista Jean-Dominique Mersche, il generale Vido, 55 anni, è stato licenziato “per carenze nel lavoro di intelligence durante la crisi ucraina”.

L’intelligence militare è direttamente subordinata allo stato maggiore delle forze armate francesi. Come affermato in precedenza in un’intervista al quotidiano Le Monde, il capo di stato maggiore generale dell’esercito Thierry Burcart, i servizi segreti francesi hanno valutato male la situazione alla vigilia del conflitto in Ucraina.

Secondo Opignon, il generale Jacques Langlade de Mongro, 52 anni, potrebbe sostituire Vido come capo dell’intelligence militare. In precedenza, ha comandato l’11a brigata aviotrasportata e ha servito anche come ispettore delle forze di terra.