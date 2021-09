(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Vi anticipiamo in allegato e, in coda a questa mail, il media advisory in oggetto.

Cordiali saluti

Portale media: www.ford-videomedia.it, Press-kit online: http://media.ford.com |

Seguici su www.facebook.com/forditalia | www.twitter.com/forditalia | www.youtube.com/forditalia | [www.instagram.com/forditalia I](http://www.instagram.com/forditalia%20I)https://www.linkedin.com/showcase/ford-italia/

Il video è disponibile qui: [Get Ready For The Next-Gen Ford Ranger! – YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=p9htQojH0C0)

Next-Generation Ranger: il pick up best seller dell’Ovale Blu è pronto per nuove sfide

DUNTON, Regno Unito – Diamo il benvenuto alle prime immagini ufficiali del #NextGenRanger, che sarà presentato entro la fine dell’anno e lanciato nel 2022.

Il pick-up best seller dell’Ovale Blu è il più robusto, capace e connesso di sempre ed è stato sviluppato da Ford pensando al cliente, restando fedele al DNA e ai driving dynamics che da sempre caratterizzano questo veicolo, specialmente su percorsi off-road.

Il Ranger di nuova generazione sarà il partner ideale per il lavoro.

Stay tuned!

🔊 Listen to this