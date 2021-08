(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 [Rijksoverheid]

Mededeling van het Kabinet van de Koning: Ontslag en benoeming nieuwe minister van I&W

31 augustus 2021 – 08:32

RVD, nr. 237

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 31 augustus 2021 ontslag te verlenen als minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de aanvaarding van een andere functie. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning heeft vervolgens, op voordracht van de minister-president, drs. B. Visser op de meest eervolle wijze ontslag verleend als staatssecretaris van Defensie en met ingang van 31 augustus 2021 benoemd tot minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister zal vanmiddag ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde worden beëdigd.

De minister van Defensie, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, zal de taken van de staatssecretaris van Defensie overnemen.

