Mededeling aan redacties: foto’s uit het boek Amalia

15 november 2021 – 23:30

Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje op 7 december 2021 verschijnt 16 november het boek ‘Amalia’, geschreven door Claudia de Breij. De Rijksvoorlichtingsdienst stelt enkele foto’s uit het boek beschikbaar. Deze foto’s zijn afkomstig uit het privé-archief van de Prinses.

De foto’s zijn vanaf 00.00 uur te downloaden via [https://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/portretfotos/actueel](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3ejudjr6c7nriqhneltrubcu7bwxmjnavcngjrbqiwazght6okijbywiimdybdulndx6zertrbrr6/4gu4bt3hemdgslovsbykrsfzhu)

Het auteursrecht van deze foto’s berust bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Bronvermelding is verplicht en de foto’s mogen niet worden (door)verkocht.

Bij plaatsing is de bronvermelding als volgt: © RVD.

Zie voor meer informatie over het boek ‘Amalia’: [https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2021/09/27/claudia-de-breij-schrijft-boek-voor-achttiende-verjaardag-prinses-van-oranje](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3ejudjr6c7nriqhneltrubcu7bwxmjnavcngjrbqiwazght6okijbywiimdybdulndx6zertrbrr6/dds6eejszfcq2s2bbjdka4l3bi)

Rijksvoorlichtingsdienst

[www.koninklijkhuis.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3ejudjr6c7nriqhneltrubcu7bwxmjnavcngjrbqiwazght6okijbywiimdybdulndx6zertrbrr6/xb242bokpnj2awgi3ytbp3uihq)

