Mededeling aan redacties: Accreditatie fotosessie 2022

13 juni 2022 – 09:30

Accreditatie fotosessie 2022

Vrijdagmiddag 24 juni 2022 vindt een fotosessie plaats met Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane in Den Haag.

Na afloop van de fotosessie worden verslaggevers in de gelegenheid gesteld het Koninklijk Paar en de Prinses van Oranje enkele vragen te stellen.

Uitgangspunt voor deelname aan deze fotosessie is dat media de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren. Dit geldt ook voor publicatie van beeldopnamen door derden gemaakt (zie ook informatie over bescherming persoonlijke levenssfeer op [www.koninklijkhuis.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3bicrqac5osl3uwanri3534uvf73aw4fpvamrkobh4le5lvdv22e4azrtf3ovm6mgipvet4t5epvo/lsfoyhsxruavwlhjs4r2uq7kly)).

Uiterlijk dinsdag 21 juni ontvangen de geaccrediteerde media per e-mail nadere informatie over de gang van zaken rondom de fotosessie en het persgesprek.

De Rijksvoorlichtingsdienst stelt na de fotosessie foto’s beschikbaar via de website Koninklijk Huis ([www.koninklijkhuis.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3bicrqac5osl3uwanri3534uvf73aw4fpvamrkobh4le5lvdv22e4azrtf3ovm6mgipvet4t5epvo/7fykh6naihqwwgiof2yq4pmbqi)).

Rijksvoorlichtingsdienst

[www.koninklijkhuis.nl](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/3bicrqac5osl3uwanri3534uvf73aw4fpvamrkobh4le5lvdv22e4azrtf3ovm6mgipvet4t5epvo/xzq2zpf765vfovl2gozogjvgcy)

