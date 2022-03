(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Mazzetti (FI) a Super Partes: “Governo trova sempre sintesi. Elezioni? Prima riforme e Pnrr”

Roma, 13 marzo. La Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti è intervenuta oggi a Super Partes su Rete4 e Italia1. “Questa maggioranza è nata nel momento più difficile della nostra storia recente, è nata su impulso di Silvio Berlusconi, che molti mesi prima chiedeva un esecutivo di unità nazionale, poi tutti si sono accodati”, ha ricordato. “È una maggioranza dove ci sono percorsi ed esperienze profondamente diverse ma a unirci c’è un obiettivo più grande, che va oltre le singole appartenenze. Troviamo sempre una sintesi, sebbene possa scontentare qualcuno”. Sul ruolo del Parlamento: “Il Parlamento deve tornare partecipe, lo ha detto chiaramente il Presidente Mattarella ma stiamo vivendo un momento straordinario da due anni ad oggi, prima la pandemia e oggi una guerra in Europa. Noi siamo eletti del popolo. Le elezioni? In questo momento sono un’ipotesi difficile: non conviene ai cittadini e alle imprese. Prima – ha precisato Mazzetti – ci sono riforme e Pnrr da portare a casa”. Per Mazzetti, sul “catasto una riforma dell’impianto tecnico va fatta ama non deve essere l’occasione per aumentare le tasse ai cittadini italiani già tartassati” mentre il “Superbonus ha subito un semi-blocco e il governo ha saputo rimediare ad alcuni lampanti errori come il blocco alle cessioni. Rimangono da risolvere – ha concluso – il problema del caro materiali, delle pene per i tecnici e delle assicurazioni: ci lavoreremo”.

