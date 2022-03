(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 MAZZETTI: DA FI PIANO PER SICUREZZA ALIMENTARE EUROPEA

Roma, 23 marzo. “Grano, olio di girasole e mais: sono queste le armi che la Russia usa, oltre al gas, per ricattarci e impoverirci. L’Italia, come tutti i paesi europei, ma anche del Mediterraneo e non solo, è pesantemente esposta. Dobbiamo cambiare adesso la nostra strategia, come per gli approvvigionamenti. In un momento di tale difficoltà, ancora una volta Forza Italia si dimostra partito responsabile perché ha proposto, grazie al Dipartimento nazionale agricoltura e grazie all’impegno in prima persona in sede europea di Antonio Tajani, un programma per la sicurezza e l’autosufficienza alimentare. È un piano organico, che considera più livelli e tempi: dal breve periodo, rimandando PAC e Farm to Fork, attivando un Recovery Plan per l’alimentare o ancora con un intervento sui fertilizzanti di cui abbiamo estremo bisogno e, più nel medio-lungo periodo, progettare una vera strategia agroalimentare, di cui è parte essenziale un sistema di etichettatura diverso. Produrre di più e rendersi autonomi è tutt’altro che semplice, ma il programma presentato da Forza Italia è una base importante per una vera strategia europea verso la sicurezza alimentare”. Questa la dichiarazione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.