Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Marittima

Cagliari

13° M.R.S.C.

SALA OPERATIVA

MATTINALE

CAGLIARI, 07 / 09 / 2020

1^ PARTE – ATTIVITÀ S.A.R. 2^ PARTE – INQUINAMENTI 3^ PARTE – ATTIVITÀ P.G.

4^ PARTE – VARIE

SERVIZIO DALLE ORE 07.00 DEL 06.09.2020 ALLE ORE 07.00 DEL 07.09.2020

1^ PARTE

ATTIVITÀ S.A.R.

M.R.S.C. CAGLIARI

Cagliari – A seguito di segnalazione da parte di cittadino algerino inerente un barchino con 12

(dodici) migranti a bordo alla deriva per mancanza di carburante a circa un’ora di distanza dalle

coste del Sud Sardegna, veniva disposto il sorvolo da parte del Nemo 11-14 “Rescue I M C”

dell’area SAR di competenza di questo M.R.S.C.. La M/V CP 320 già presente in area M3 per

pattugliamento Themis, l’elicottero Volpe in assetto Frontex e il pattugliatore Paolini della Guardia

di Finanza non riscontravano la presenza di natanti con a bordo clandestini. Altresì le unità

mercantili e da diporto presenti nel settore SudOvest del Canale Di Sardegna non segnalavano la

presenza di barchini con migranti. Il “Rescue I M C” decollava dalla base di Decimomannu con

direzione Sud Sardegna. Il “Rescue I M C” comunicava di essere a 16 miglia a S/E di Capo

Teulada con rotta NW e di non aver individuato alcun bersaglio. Tra Capo Teulada e Capo

Spartivento in fase di rientro, il “Rescue I M C” riferiva di non aver notato barchini nell’area. La

M/V CP 320 terminava attività di pattugliamento per Themis e procedeva con attività SAR

informando questa sala operativa che anche le ricerche da Capo Teulada verso Cagliari avevano

dato esito negativo.

Cagliari – Durante la serata di ieri, questa Sala Operativa tramite numero blu 1530, riceveva

segnalazioni telefoniche, da parte di privati cittadini che comunicavano di aver visto due razzi rossi

di segnalazione nello specchio acqueo antistante Marina di Capitana. Immediatamente veniva

disposto l’invio in zona della dipendente M/V CP 811. Giunta in zona la CP 811 iniziava le ricerche

di eventuali imbarcazioni in difficoltà. Dopo diversi passaggi e senza riscontrare bersagli al radar

la CP 811 riferiva che non erano presenti unità in zona la M/V CP 811 comunicava l’esito negativo

delle ricerche.

2^ PARTE

ATTIVITÀ AMBIENTALE

NEGATIVO

3^ PARTE

ATTIVITÀ P.G.

NEGATIVO

4^ PARTE

VARIE

M.R.S.C. CAGLIARI

Cagliari – Nell’ambito dell’operazione internazionale di pattugliamento congiunto “THEMIS 2020”,

la M/V CP 320 ha pattugliato le acque della Sardegna Meridionale al fine di perlustrare ed

intercettare eventuali flussi migratori provenienti dal Nord Africa.

Cagliari – Durante la giornata di ieri, il velivolo G.C. NEMO 11-16 ha effettuato pattugliamento

nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2020” sulla Sardegna Sud Orientale.

Cagliari – Durante la giornata di ieri, il gommone G.C. A13 ha effettuato pattugliamento

nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2020” lungo il Golfo di Cagliari.

S’Antioco – Durante la giornata di ieri, la M/V CP 812 ha effettuato pattugliamento nell’ambito

dell’Operazione “Mare Sicuro 2020” del Golfo di Palmas.

