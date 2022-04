(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 [Image]

MATTEO MALUCELLI SUBITO A SEGNO AL GIRO DI SICILIA

Tre azzurri nei primi 5 con anche Fedeli e Caruso. Un successo frutto di molti sacrifici, ora tutti uniti per Damiano Caruso

Parte bene l’avventura azzurra al Giro di Sicilia con Matteo Malucelli che si aggiudica al prima tappa al termine di 199 km corsi in 4h:31:36”. Il romagnolo ha battuto Matteo Moschetti (Trek Segafredo) e il corridore di casa Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizanè). Il trionfo azzurro è completato dal 4° posto di Alessandro Fedeli e dal 5° di Damiano Caruso.

Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) è anche il leader della Classifica Generale e indossa la Maglia Giallo Rosso. Subito il commento del vincitore al termine della gara: “Ci voleva per me e per tutti noi. Stiamo vivendo un periodo complicato e poter correre e vincere è il modo migliore per placare tutte le polemiche e cercare delle risposte da chi le deve dare”. Una dedica per questo successo: “Sicuramente alla Federciclismo e alla mia ragazza, Martina, che mi è venuta a vedere sul traguardo. In questo mese e mezzo abbiamo condiviso tanti sacrifici”.

Il romagnolo ha aggiunto: “Ora lavoreremo tutti per Caruso, per riuscire a conquistare questa corsa”.

Il CT Daniele Bennati che aveva impostato una gara per portare Malucelli in volata: “Sono contentissimo per come è nata la vittoria e per questi ragazzi di cui conosciamo bene la storia”. Bennati aggiunge: “In gara sappiamo che vince uno solo, ma il successo è di tutta la squadra. Ammetto che mi sono emozionato, anche se sappiamo che i nostri obiettivi sono altri. Voglio sottolineare il fatto che Malucelli non correva da mesi e ed è stato bravo a farsi trovare pronto”.

Arriva anche il commento del presidente Cordiano Dagnoni, oggi impegnato a Montichiari con i pistard: “Abbiamo vissuto con tutto lo staff gli attimi finali davanti alla TV con grande emozione. Una vittoria di squadra ed un bellissimo debutto per la nuova maglia azzurra”.

LA CORSA – Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefano Gandin (Team Corratec) e Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega). I loro vantaggio si assesta sui 2 minuti prima di venire ripresi grazie al lavoro delle squadre dei velocisti della della Nazionale Italiana.

Il gruppo si ricompatta ai meno 5 dall’arrivo. Il finale è una lotta tra uomini veloci, per prendere le posizioni migliori. Parte bene Moschetti ma la volata di Malucelli è da incorniciare.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) – 199 km in 4h21’36”, media 45.642 km/h

2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) s.t.

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) a 4”

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 6”

LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power – Stefano Gandin (Team Corratec)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – David Martin Romero (Eolo-Kometa Cycling Team)

