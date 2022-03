(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 MATTARELLA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): FIRMA NARODNI DOM NUOVO PASSO VERSO FUTURO ITALIA-SLOVENIA

“L’odierna firma del passaggio di proprietà del Narodni dom rappresenta indubbiamente un ulteriore tassello storico per questo territorio e per l’ampia comunità pluriculturale e plurilingue che storicamente lo rappresenta . Un ulteriore e significativo passaggio su quel fondamentale percorso tracciato dai due presidenti Mattarella e Pahor con la loro storica presenza sui due monumenti di Basovizza simbolo delle tragiche violenze del secolo scorso. Tutto ciò ci da la forza e ci rende ancora più responsabili nel nostro impegno per costruire il futuro di queste terre e ulteriormente implementare la convivenza, valorizzando le specificità e diversità, trasformando ciò che nel secolo scorso rappresentava spesso degli insormontabili problemi in grandi opportunità odierne, come viene dimostrato dall’esempio molto concreto dalla comune capitale europea della cultura transfrontaliera di Gorizia e Nova Gorica. Proprio questi successi dimostrano quanto sia importante lavorare nella direzione della collaborazione e valorizzazione delle diversità, così a Trieste come anche a Gorizia, due città accomunate dalla storia e dalle caratteristiche linguistico culturali, ma anche dalla grande potenzialità che da questo deriva. Non voglio quindi dimenticare oltre all’odierna manifestazione per il passaggio del Narodni dom di Trieste, anche la realtà goriziana con l’esempio del Trgovski dom, che sta vivendo l’inizio di una nuova vita e grande vivacità culturale . Ciò che accomuna i due edifici, simbolo in passato di violenza e discriminazioni, è che possono diventare simbolo di convivenza interculturale e luogo di incontro aperto a tutte le componenti culturali delle due città. E proprio il Trgovski dom di Gorizia potrebbe diventare il vero simbolo della capitale europea della cultura 2025 e dovremmo quindi tutti impegnarci affinché l’edificio possa riappropriarsi in toto della propria valenza e del proprio ruolo storico culturale quale centro propulsore di convivenza collaborazione ed integrazione europea vera”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia, Guido Germano Pettarin.