Mattarella: Occhiuto, auguri FI Camera, grazie per suo prezioso lavoro

“Auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del gruppo Forza Italia della Camera. Ringraziamo il Capo dello Stato per il suo prezioso lavoro, al servizio del Paese, per guidare l’Italia e per far rispettare la Costituzione”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

