(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 MATTARELLA: MOLES, AUGURI PRESIDENTE, GUIDA FERMA E SALDA

“Al Presidente della Repubblica, in occasione dei suoi 80 anni, giungano i miei più sinceri auguri di buon compleanno ed un particolare ringraziamento anche per aver accompagnato il Paese, con guida ferma e salda, nei giorni più bui della pandemia. Gli italiani devono essere grati a Sergio Mattarella che ha svolto inoltre, con saggezza e decisione, un ruolo fondamentale richiamando tutti alla necessità di farsi “costruttori” e promuovendo quello spirito di coesione nazionale particolarmente importante in questa fase di ripartenza. Auguri Presidente”.

Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this