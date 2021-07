(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 MATTARELLA. GALLONE (FI): BUON COMPLEANNO PRESIDENTE, PADRE DI TUTTI GLI ITALIANI

“Buon compleanno, caro Presidente. E grazie per essere stato, in un momento tra i più difficili della storia della Repubblica, padre di tutti gli italiani, guida saggia e punto di riferimento per il nostro amato Paese. Auguri di cuore per i suoi secondi 40 anni”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this