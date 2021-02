(AGENPARL) – PARMA, ven 05 febbraio 2021

Matrimoni e unioni civili

Si potranno svolgere in sedi esterne al Comune, grazie al bando che prevede la possibilità di segnalare immobili di pregio da adibire a questo fine.

Matrimoni e unioni civili al di fuori degli spazi fino ad oggi previsti dal Comune: si potrà grazie al bando con cui il Comune ha previsto la possibilità per i privati di segnalare immobili e spazi a questo fine. Non spazi qualsiasi, ma di pregio. Sarà una commissione, composta da esperti in materia edilizia, urbanistica, architettonica o ambientale, che valuterà le proposte e, una volta dato il via libera, saranno individuate le nuove sedi grazie ad una apposita convenzione tra Comune e legali rappresentanti o proprietari degli immobili.

“Il bando – spiega il Vicesindaco con delega ai Servizi Demografici, Marco Bosi – è stato pensato per offrire ulteriori possibilità alle coppie che scelgono di celebrare il proprio matrimonio o costituire la propria unione civile nel territorio del Comune di Parma, optando per sedi nelle quali sia possibile non solo la cerimonia civile ma anche lo svolgimento della festa con i propri invitati. Saranno location di particolare pregio non solo estetico ma anche architettonico e artistico. Un ufficiale di stato civile o un amministratore del Comune si occuperanno della cerimonia”.

L’avviso pubblico prevede che possano inviare manifestazioni di interesse enti e soggetti di diritto pubblico e privato profit e no profit.

Tra le prescrizioni, per i locali che si intendono adibire a questo fine, quella di essere ubicati in sedi di pregio, di essere a norma in materia di accesso e fruizione per disabili; di garantire una capienza di almeno 40/60 persone ed essere a norma in materia di sicurezza ed impiantistica.

Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì cinque marzo 2021. Le manifestazioni di interesse, redatte su apposito modulo, e l’allegata documentazione dovranno essere inseriti in un plico indirizzato a: COMUNE DI PARMA – SETTORE SERVIZI AL CITTTADINO, Largo Torello De Strada 11/A, sottoscritta in forma semplice dal Legale Rappresentante. Per richiesta di informazioni è possibile contattare il numero 0521 – 40521 o scrivere al seguente indirizzo di PEC: o alla mail:

Il bando è reperibile sul sito del Comune di Parma al seguente link: https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Acquisizione-di-manifestazione-di-interesse-per-il-convenzionamento-con-il-comune-di-Parma-per-la-celebrazione-e-di-matrimoni-civili_m1045.aspx

Fonte/Source: https://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/PATRIMONIO/2021-02-05/Matrimoni-e-unioni-civili.aspx