(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 “Matrimoni e Unioni Civili – 7 location per il giorno delle vostre

nozze”, domani la presentazione del nuovo servizio

Benevento, 15 luglio 2021 – Il sindaco Clemente Mastella, l’assessora ai Servizi

Demografici, Carmen Coppola, e il dirigente ai Servizi Demografici, Gennaro

Santamaria, domani, 16 luglio, alle ore 10 terranno una conferenza stampa,

presso il salone di Palazzo Paolo V, per illustrare il nuovo servizio denominato

“Matrimoni e Unioni Civili – 7 location per il giorno delle vostre nozze”.

Nel corso dell’incontro sarà presentata la campagna di comunicazione ideata dal

Comune di Benevento – Settore Demografici per pubblicizzare i nuovi servizi

legati alla celebrazione di Matrimoni e Unioni Civili presso le sedi esterne alla casa

comunale, oltre che il materiale informativo che sarà diffuso in città per illustrare

le regole che consentono di usufruire del servizio.

