Matrimoni 2021: Dopo lo stand-by del 2020, il 15 giugno è ripartito il settore delle cerimonie. Tra nuove tendenze, direttive anti-contagio e regali ad hoc contro la pandemia, pronunciare il fatidico sì può costare fino a 70.266,50 €.

Nel 2020, ben il 90% dei matrimoni previsti sono stati rimandati a causa della pandemia da Covid-19. Con la ripartenza del settore cerimonie il 15 giugno, tanti sposi possono finalmente convolare a nozze, ma quale sarà il prezzo complessivo dell’evento?

Secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – nel 2021, il costo totale di un matrimonio con 100 invitati può oscillare tra un minimo di 30.625 € (-18% rispetto al 2019) ed un massimo di 70.266,50 € (+10% rispetto al 2019).

Una spesa notevole, la cui variazione rispetto agli anni precedenti mostra un chiaro andamento: se il matrimonio “di lusso” non conosce crisi, scende sempre di più il costo minimo per festeggiare le nozze. In molti ricorrono anche a soluzioni low cost, riducendo il numero di invitati, optando per aperitivi e buffet al posto del classico pranzo/cena, oppure optando per soluzioni fai da te per bomboniere ed inviti. In controtendenza rispetto ad altri anni la scelta di rinunciare al servizio fotografico e video: sono sempre di più le coppie che preferiscono affidarsi a professionisti, muniti di attrezzatura ad hoc e droni, per immortalare il giorno del fatidico “sì”.

Il grafico seguente mostra in che modo ciascuna spesa va ad incidere sull’importo finale della cerimonia; nella tabella sono presenti invece i costi relativi ad ogni voce:

VARIE: da a da a da a

DOCUMENTI € 20,50 € 47,00 € 20,50 € 47,00 0% 0%

LE PARTECIPAZIONI x 100 € 299,00 € 459,00 € 200,00 € 600,00 -33% 31%

LE BOMBONIERE x 100 € 1.671,00 € 3.520,00 € 1.228,00 € 3.120,00 -27% -11%

RIPRESE VIDEO (+ MONTAGGIO) € 1.032,00 € 1.398,00 € 1.120,00 € 1.905,00 9% 36%

FOTO x 100 + ALBUM CLASSICO € 2.460,00 € 3.498,00 € 1.825,00 € 2.750,00 -26% -21%

MUSICA € 1.345,00 € 1.995,00 € 1.260,00 € 2.089,00 -6% 5%

I DIRITTI DELLA SIAE € 199,00 € 299,00 € 199,00 € 299,00 0% 0%

AFFITTO SALA € 1.522,00 € 3.080,00 € 1.632,00 € 3.000,00 7% -3%

FEDI NUZIALI € 570,00 € 1.640,00 € 545,00 € 1.780,00 -4% 9%

NOLEGGIO AUTO € 652,00 € 1.186,00 € 689,00 € 1.250,00 6% 5%

ABITO DA SPOSA & ACCESSORI:

ABITO € 2.990,00 € 6.940,00 € 2.450,00 € 6.800,00 -18% -2%

SCARPE € 168,00 € 306,00 € 144,00 € 482,50 -14% 58%

LINGERIE € 232,00 € 575,00 € 195,00 € 1.050,00 -16% 83%

ACCONCIATURA € 267,00 € 426,00 € 192,00 € 360,00 -28% -15%

TRUCCO € 185,00 € 324,00 € 170,00 € 375,00 -8% 16%

ESTETISTA € 184,00 € 220,00 € 143,50 € 295,00 -22% 34%

ABITO DA SPOSO & ACCESSORI:

ABITO € 941,00 € 2.700,00 € 825,00 € 2.334,00 -12% -14%

SCARPE € 133,00 € 270,00 € 129,00 € 475,00 -3% 76%

INTIMO € 93,00 € 157,00 € 87,00 € 265,00 -6% 69%

ADDOBBI:

ADDOBBO CHIESA € 612,00 € 1.304,00 € 400,00 € 2.000,00 -35% 53%

ADDOBBO AUTO € 150,00 € 233,00 € 142,50 € 200,00 -5% -14%

ADDOBBO RICEVIMENTO € 764,00 € 1.600,00 € 895,00 € 2.040,00 17% 28%

BOUQUET € 245,00 € 724,00 € 165,00 € 550,00 -33% -24%

RICEVIMENTO:

PRANZO O CENA TRADIZIONALE € 16.270,00 € 22.346,00 € 12.650,00 € 21.500,00 -22% -4%

TORTA NUZIALE € 426,00 € 865,00 € 384,50 € 700,00 -10% -19%

VIAGGIO DI NOZZE:

€ 3.988,00 € 8.020,00 € 2.934,00 € 14.000,00 -26% 75%

TOTALE € 37.418,50 € 64.132,00 € 30.625,00 € 70.266,50 -18% 10%

Tendenze e novità 2021

Location green e all’aria aperta: Complici i tanti mesi passati chiusi in casa, la paura di trasmettere il virus e l’obbligo previsto dal Decreto di mantenere la distanza di sicurezza, le coppie che quest’anno pronunceranno il fatidico sì opteranno per location immerse nella natura, con ampi spazi esterni e terrazze. Agriturismi, ville e masserie saranno dunque i luoghi preferiti per celebrare il grande giorno.

Polizza Wedding: Le restrizioni a cui siamo stati costretti causa Covid-19, si stanno piano piano allentando grazie ai progressi della campagna vaccinale. Tuttavia, anche in virtù degli alti costi previsti per l’organizzazione di una cerimonia, i futuri sposi di quest’anno, per tutelarsi da possibili richiusure e nuove limitazioni sociali, decidono di stipulare polizze matrimonio che possano assicurarli in caso di annullamento o riorganizzazione dell’evento.

Polizze Wedding Polizza Base Massimale Premio

Annullamento o riorganizzazione cerimonia 12.000 € 147,90 €

Responsabilità civile evento 100.000 € 12,30 €

Tutela giudiziaria 15.000 € 12,30 €

Totale 172,50 €

Wedding Bag: Tendenza ormai consolidata, anche quest’anno la wedding bag si riconferma come uno dei regali più gettonati da offrire agli invitati. Gli sposi del 2021 sfrutteranno la piccola borsa di stoffa (o carta) per unire l’utile al dilettevole. Per evitare ogni possibile contagio da Coronavirus, verranno proposti gadget come: mascherine chirurgiche o in tessuto personalizzate, gel idroalcolico e salviettine igienizzanti, un manuale con tutte le istruzioni da seguire per rispettare le regole previste e un test antigenico.

Il costo complessivo di una singola wedding bag “anti-contagio” potrebbe aggirarsi, come si vede dalla tabella seguente, intorno ai 16,60€ ed essere quindi un regalo alternativo utile, divertente e non troppo dispendioso:

Oggetto Costo

Wedding bag personalizzata 0,44 €

Manuale istruzioni da seguire 0,23 €

Mascherine chirurgiche/in tessuto 0,40 €

Gel idroalcolico 0,67 €

Salviettine igienizzanti 0,61 €

Maschere protettive trasparenti 3,60 €

Mascherine personalizzate 4,90 €

Test antigenico 5,75 €

Totale 16,60 €

Green Pass: Tra le norme annunciate dal nuovo Decreto, si prevede che tutti coloro che prenderanno parte ad un matrimonio dovranno essere in possesso del Green Pass. La certificazione serve ad attestare che l’invitato è stato vaccinato, guarito dal covid o che ha effettuato un tampone 48 ore prima dell’evento con esito negativo. Rientrano dunque nelle spese previste per la cerimonia anche quelle relative al previo tempone di familiari ed amici che assisteranno all’evento: saranno gli sposi a decidere se incaricarsi della spesa o delegare gli invitati. Se gli sposi dovessero decidere di sostenere il costo dei temponi essi stessi, l’onore finanziario (per un numero di invitati pari a 100) sarebbe di circa 2.000 € in più rispetto al costo complessivo dell’evento.

