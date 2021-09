(AGENPARL) – Roma, 18 set 2021 – Roma Bangkok e New York sono le città più sporche del mondo. Lo scrive la rivista britannica Time Out,che si occupa di turismo .La notizia e’ subito rimbalzata su tutti i media e la Capitale si becca una nuova mazzata alla ormai traballante immagine internazionale e di centro della Cultura.Fino a quando dovremo sopportare che il fare nulla, sia elevato alla massima potenza?A sinistra ci sono tre candidati che al ballottaggio si coalizzeranno per continuare a SGOVERNARE. Addio soluzioni per smaltimenti dei rifiuti e trasporto pubblico.Il futuro dei romani indecisi e’ nelle loro mani.Per far rinascere Roma il Centrodestra, con la Lega ,sono l’unica offerta credibile.”lo ha dichiarato Simonetta Matone ,candidato Prosindaco e capolista della Lega per il Consiglio comunale di Roma

