(AGENPARL) – lun 20 giugno 2022 Matilde Rosati in concerto nel parco di Villa Giamari

Appuntamento domani, martedì 21 giugno, ore 21,30. Ingresso libero e gratuito

La “Montemurlo estate”, il cartellone di eventi promossi dal Comune, prosegue domani, martedì 21 giugno ore 21,30 nel parco di Villa Giamari ( piazza Don Milani, 1- Montemurlo) con il concerto di Matilde Rosati, 29 anni, cantante pratese emergente, impegnata in politica come consigliera comunale e avvocatessa. Fin da piccola studia pianoforte e canto iniziando a scrivere le prime canzoni a 21 anni.Nel 2016 frequenta i corsi di tecnica vocale, pianoforte e jazz performing al College of Fine Arts della Boston University, da cui emerge la sua grande passione per la musica. Nello stesso periodo al Berklee College of Music frequenta la Masterclass Improvisational tools in Gospel and Soul Music. Negli anni successivi si esibisce in vari contesti, esplorando diversi generi musicali fino a decidere di dedicarsi interamente al pop e al cantautorato. Dopo il primo singolo “Un avatar di noi” una canzone elettropop che potrebbe essere una scena di un film della Nouvelle Vague. Matilde Rosati porterà a Montemurlo anche una delle sue ultime canzoni dedicata alla figura di Liliana Segre.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

Montemurlo, 20/06/2022

Fabiana Masi

🔊 Listen to this