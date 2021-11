(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Materie prime, Borchia (Lega), approvvigionamento grosso problema, serve seria riflessione

Strasburgo, 22 nov – “Le imprese stanno vivendo una produzione a singhiozzo: non una buona notizia per aiutare la domanda a ripartire. Il problema dei prezzi è stato superato da quello dell’approvvigionamento delle materie prime e per molti Paesi Ue, dipendenti da importazioni cospicue, è un grosso guaio, parliamo di prodotti decisivi per le transizioni energetica e digitale. La transizione energetica, se non corretta, rischia di tradursi in un vicolo cieco per l’Unione: il numero delle materie prime essenziali è raddoppiato nell’ultimo decennio e la dipendenza dai Paesi terzi – come Cina e Turchia – sembra essere giunta al punto di non ritorno. L’Ue ha scelto di appaltare l’estrazione e la raffinazione a Paesi terzi, processi che inquinano, ma anche esternalizzare tutto ha dei costi. Il prezzo del grano ha raggiunto il valore massimo negli ultimi nove anni: un dato che aiuta a comprendere che in un futuro neanche troppo lontano il consumo dei beni agricoli per produrre energia supererà quello per l’alimentazione, con la conseguenza che il cibo costerà molto di più. Per l’Occidente si parlerà di inflazione, mentre per i Paesi in via di sviluppo la sfida non sarà decarbonizzare, ma riuscire a mangiare. Serve una seria riflessione, prima che sia troppo tardi”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente della commissione Industria, nel suo intervento durante la sessione plenaria.

🔊 Listen to this