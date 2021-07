(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Piazza Tancredi, 7

UFFICIO I 73100 Lecce

COMUNICATO STAMPA

MASTER POST LAUREA UNISALENTO: AMPLIATA L’OFFERTA FORMATIVA

Si amplia l’offerta formativa post laurea dell’Università del Salento, che in

questi giorni dà ufficialmente il via alle iscrizioni ai master di primo e secondo livello.

Pubblicati i bandi di ammissione, aperti fino alle ore 13 del 15 settembre 2021;

tutti i dettagli sono su

https://www.unisalento.it/didattica/dopo-la-laurea/master-di-i-e-ii-livello.

«L’offerta post laurea UniSalento si arricchisce nel 2021/2022 di nuovi master»,

spiega il professor Attilio Pisanò, Delegato all’Offerta formativa, «Si tratta di una

proposta trasversale, che interessa sostanzialmente tutti i Dipartimenti dell’Università

e che propone ai laureati – non solo quelli UniSalento – percorsi formativi innovativi, in

linea con le emergenti necessità del mercato del lavoro. Contiamo così di confermare

il buon risultato dell’anno accademico 2020/2021, in cui il numero dei master è stato

doppio rispetto a quelli effettivamente partiti l’anno prima».

«Il rapporto con il territorio e la capacità di rispondere alla domanda di

formazione emergente sono obiettivi strategici di tutta l’offerta formativa del nostro

Ateneo», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Con i nuovi master vogliamo dare

continuità al percorso di formazione dei nostri laureati sviluppando sinergie con

imprese ed enti, ed evidenziando così sempre di più il ruolo di UniSalento come hub

formativo del territorio».

Ecco una panoramica sui master attivati.

Master di primo livello (titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea)

Audit, rischi e valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e

sostenibile

Dipartimento di Scienze dell’Economia, Direttore: professor Stefano Adamo

L’IT e il sistema di tecnologie digitali per la gestione e il controllo di grandi masse di

dati provenienti da fonti di tipo interno ed esterno (data analytics, process mining,

intelligenza artificiale, robot process automation) sono diventati strumenti

imprescindibili per la gestione aziendale. Allo stesso tempo, la sostenibilità è divenuta

indispensabile per consentire alle aziende di essere competitive sul mercato globale e

generare benefici in termini di: corporate e brand reputation, performance aziendali,

capitale umano, supply chain, rapporti con investitori, compliance, gestione dei rischi,

rapporti con la PA, finanza ordinaria ed agevolata. Tali aspetti hanno determinato

l’emergere di un nuovo bisogno, la ricerca una figura professionale dotata di un

pensiero integrato, aperta alla contaminazione dei saperi ed orientata verso un

modello di sviluppo aziendale di tipo digitale e sostenibile. Il master intende formare la

figura del Digital and Sustainability Auditor, ovvero una figura evoluta di auditor

interno, che unisca all’attività di “controllore” quella di advisor, per favorire il processo

di decision making in un contesto come quello attuale, ad elevata complessità. I

contenuti didattici sono articolati nei moduli: impatto della sustainable digital

transformation nelle PMI; rischi aziendali tra mappatura, gestione e mitigazione;

internal ed external auditing; evoluzione IT nell’attività di controllo di tipo interno ed

esterno; auditing e informativa non finanziaria; crisi d’impresa e attività di audit.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; periodo di svolgimento:

11/2021 – 10/2022

Posti disponibili: minimo 10 – massimo 40; costo: 3.500 euro

Diversity e disability management

Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, Direttrice: professoressa

Emanuela Ingusci

Il master prevede la formazione di un esperto/a nella gestione e nella valorizzazione

delle diversità e delle disabilità nei contesti organizzativi, pubblici e privati. Compito

del DiDis Manager è: valorizzare tutte le diversità presenti nella propria o

nell’organizzazione in cui si fa consulenza; diffondere una cultura di promozione dei

punti di forza e delle risorse umane; condividere una vision aziendale che sostenga

opportunità di crescita di carriera e favorisca le condizioni perché ciò avvenga, in

un’ottica di sostenibilità sociale e organizzativa; sviluppare competenze di networking

per la creazione e la diffusione di reti di comunicazione con tutti gli attori coinvolti

nella gestione delle diversità e delle disabilità nei diversi contesti formativi (come

quelli scolastici, in ogni ordine e grado) e organizzativi; agevolare l’accessibilità dei

servizi, fornendo le strategie e gli elementi necessari per la creazione e la

realizzazione di un piano educativo ed un progetto professionale in continua

evoluzione che garantisca la piena ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse

personali e lavorative; garantire, a lungo termine, il miglioramento della qualità della

vita personale e lavorativa di tutte le persone interessate e la promozione di un piano

di welfare sostenibile nel tempo.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

01/11/2021 – 30/10/2022

Posti disponibili: minimo 15 – massimo 60; costo: 2000 euro

Mediazione linguistica interculturale in contesti migratori

Dipartimento di Studi Umanistici, Direttrice: professoressa Maria Grazia

Guido

Il master si propone di offrire una formazione approfondita, teorica e pratica, nel

campo della mediazione linguistica e interculturale finalizzata all’affermazione dei

diritti umani di immigrati, rifugiati e profughi. Il master promuove un modello

innovativo di mediazione linguistica e interculturale, per formare la figura

professionale di mediatori linguistici capaci di trovare valide soluzioni agli urgenti

problemi comunicativi che comportano l’uso di una lingua straniera come ‘lingua

franca’ nelle interazioni tra immigrati e rappresentanti delle istituzioni. Il modello di

mediazione proposto dal master è volto ad agevolare l’accessibilità da parte degli

immigrati e richiedenti asilo a tutti gli aspetti specialistici codificati nelle norme

giuridiche e legislative nazionali ed europee secondo schemi concettuali e testuali

tipicamente ‘occidentali’, estranei alle strutture linguistico-cognitive e socio-culturali

native di molte popolazioni migranti e, perciò, a esse totalmente incomprensibili. Tali

schemi concettuali spesso permeano in modo determinante anche quelle attività

professionali che richiedono l’uso orale di una ‘lingua franca’ (inglese e francese, ma

anche italiano) e il cui obiettivo è una buona pratica dell’assistenza legale, socio-

psicologica e sanitaria, nonché dell’accoglienza, integrazione, educazione e protezione

di immigrati, profughi e rifugiati, ma che tuttavia, anche in questo caso, si rivelano di

frequente causa di incomprensioni profonde e perfino di ingiustizie involontarie.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

1/11/2021 – 30/10/2022

Posti disponibili: minimo 10 – massimo 50; costo: 1.000 euro in due rate

Master di secondo livello (titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea

magistrale)

Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Direttore: professor Pier Luigi Portaluri

Il master offre la possibilità di acquisire competenze specialistiche necessarie

all’iscrizione all’Albo dei valutatori per l’accreditamento istituzionale delle strutture

sanitarie e sociosanitarie, di cui alla disciplina prevista dalla legge regionale pugliese

n. 9/2017 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture

sanitarie e sociosanitarie”). Il master è rivolto a manager e dipendenti delle strutture

sanitarie e socio-sanitarie, consulenti, liberi professionisti, avvocati, ingegneri,

economisti, operatori interni ed esterni al Sistema sanitario, affinché sappiano

acquisire conoscenze specialistiche, autonomizzandosi nella gestione delle procedure

di accreditamento. Il master intende fornire competenze direttive e organizzative in

merito a: direzione e organizzazione del personale e del lavoro nell’Amministrazione

pubblica sanitaria e socio-sanitaria; gestione e management delle risorse umane e

materiali degli enti pubblici sanitari; rapporti con enti di accreditamento di vario livello

territoriale per gestire e coordinare domanda e offerta di servizi sanitari. Sarà

realizzato un percorso finalizzato alla formazione di figure professionali con

competenze nelle materie: fonti e principi del diritto sanitario; organizzazione dei

servizi sociosanitari e atti di programmazione; accreditamento: fonti e requisiti; sanità

digitale e comunicazione sanitaria; controllo e valutazione; il rapporto di lavoro con il

SSN e le responsabilità.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

1/11/2021 – 30/11/2022

Posti disponibili: minimo 18 – massimo 80; costo: 7.500 euro (Per massimo di

5 partecipanti ammessi e immatricolati che non beneficiano di altre borse o

contributi, pubblici o privati, e sulla base di criteri predeterminati, potranno

essere previste, al superamento della soglia di 25 immatricolazioni, agevolazioni

economiche fino al 30% del costo del master).

Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Direttore: professor Massimo

Monteduro

Giunto alla sua quarta edizione, il master fornisce competenze specialistiche giuridiche

e manageriali per formare figure professionali, quali dirigenti e funzionari, con compiti

di direzione del personale e organizzazione del lavoro nella pubblica Amministrazione,

management delle risorse, coordinamento e supporto, responsabilità di gestione e di

risultato, che siano in grado di attuare gli indirizzi per l’ammodernamento della

macchina amministrativa nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), per un’Amministrazione efficiente, digitale e trasparente che traini

l’innovazione attraverso il partenariato pubblico-privato, l’e-government, la gestione

dei rapporti istituzionali e con il pubblico, lo stimolo al mercato tramite la domanda

pubblica, la promozione della capacità istituzionale. Il master consente di acquisire

conoscenze necessarie sia per il superamento dei concorsi nelle Pubbliche

Amministrazioni, sia per la progressione di carriera attraverso l’alta formazione,

l’aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale di enti pubblici,

organismi di diritto pubblico e società pubbliche. Il percorso si articolerà nelle seguenti

macro-aree tematiche: l’organizzazione amministrativa. Il sistema dei controlli e il

management delle PP.AA.; il procedimento e il provvedimento amministrativo;

amministrazione digitale e privacy; la disciplina dei contratti pubblici e l’e-

procurement; la disciplina anticorruzione e per la trasparenza; i reati contro

l’Amministrazione pubblica; l’azione amministrativa in specifici ambiti di tutela.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

1/11/2021 – 30/10/2022

Posti disponibili: minimo 18 – massimo: 60; costo: 3.500 euro (è possibile

anche iscriversi a singoli moduli, con costo compreso tra 270 e 720 euro)

Applied data science

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Direttore: professor Massimo

Cafaro

L’applied data scientist si occupa del pre-processing e della organizzazione dei dati,

spesso grandi moli di dati (big data), al fine di effettuare le analisi necessarie per

inferire nuova conoscenza estraendola dai dati disponibili. Pertanto sviluppa appositi

modelli e supporta i processi decisionali relativi ad aspetti critici del business. In

particolare, nell’ambito di questo master, i settori applicativi più rilevanti da cui

saranno estratti degli use-cases includono banche e finanza, biologia e sanità,

pubbliche amministrazioni, marketing, logistica e produzione, aerospazio, climate

change, fenomeni complessi fisici e astrofisici. L’applied data scientist deve possedere

non solo data analytical skills, ma anche programming skills, la capacità di gestire big

data e progettare algoritmi che includano anche la conoscenza del particolare dominio

applicativo a cui i dati fanno riferimento. Questa figura professionale deve essere in

grado di interpretare correttamente i risultati ottenuti, di visualizzarli in modo

opportuno e di narrare, tramite storytelling, le soluzioni adottate agli stakeholders

coinvolti nel processo di business decision making. Nel suo bagaglio devono essere

presenti metodi di analisi tradizionali e non, al fine di essere in grado di costruire

modelli statistici e scoprire pattern nei dati. Alle tradizionali capacità di accesso ai dati

in DBMS tramite SQL, l’applied data scientist deve coniugare buone capacità di

preprocessing dei dati mediante operazioni ETL e di effettuare un’analisi esplorativa

dei dati.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

11/2021 – 10/2022

Posti disponibili: minimo 10 – massimo 30; costo: 3.500 euro

Banking, financial and insurance law

Dipartimento di Scienze giuridiche, Direttore: professor Fernando Greco

Proponendo un innovativo approccio trasversale, il master intende offrire una

panoramica del diritto bancario, finanziario e assicurativo, che possa valorizzarne i

molteplici profili di continuità, per addivenire a un globale inquadramento delle

principali questioni giuridiche ed economiche. La finalità è formare professionisti con

elevate competenze, sia teorico-normative, che applicativo-operative,

immediatamente spendibili in ambito accademico, lavorativo e professionale,

necessarie per ricoprire funzioni di natura legale e tecnico-economica, presso Autorità

di vigilanza e/o di risoluzione, Enti creditizi, Istituzioni finanziarie, società di consulenza

specializzata, studi legali e commerciali. Il piano didattico si articola in sette moduli:

attività bancaria, finanziaria e assicurativa; governance; il sistema di vigilanza;

prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi (i contratti bancari e finanziari;

prodotti e servizi dell’intermediazione finanziaria; i contratti e prodotti assicurativi);

informazione e trasparenza; il contenzioso; Tech & Law. La complessa strutturazione

consente l’approfondimento puntuale di tematiche più tradizionali senza soluzione di

continuità con l’analisi e lo studio delle principali inferenze, contrattualistiche e non,

dell’innovazione digitale e tecnologica. Lo sviluppo della didattica sarà implementato

da una sinergia con Banca d’Italia, Consob e IVASS, che avranno un ruolo attivo, in

veste docente, nei diversi moduli, ratione materiae. La didattica sarà erogata a

distanza, con formula weekend.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

11/2021 – 11/2022

Posti disponibili: minimo 16 – massimo 40; costo: 3.500 euro (previste borse di

studio per la partecipazione)

Biomedicina molecolare

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Direttore:

professor Michele Maffia

Il master fornisce il know how per una ricerca biomedica in costante evoluzione.

L’aggiornamento nei campi della biomedicina molecolare, della diagnostica e delle

scienze omiche è fondamentale per l’accesso al mondo della ricerca o al campo della

laboratoristica. Ciò a causa del fervore che le nuove scoperte scientifiche negli ultimi

anni stanno apportando, nell’ottica di contrastare in maniera più efficace le patologie

e le recenti minacce alla salute umana. Per questo motivo il programma del corso

prevede una serie di insegnamenti nel campo della biologia molecolare,

bioinformatica, genetica, microbiologia, oncologia, terapia cellulare e genica, data

management e nutrizione. Alcune delle eccellenze del territorio, ma non solo, prestano

da anni la loro professionalità con l’ottica di trasferire le loro competenze ai discenti. Il

master si prefigge di formare figure professionali in grado di operare in strutture

pubbliche e private nell’ambito di: biomedicina molecolare, diagnostica clinica,

microbiologica, terapie cellulari e medicina personalizzata; management in oncologia;

nutrizione e formulazione di diete in situazioni fisiologiche e patologiche; sintesi di

biomateriali per la realizzazione di dispositivi biomedicali. Fanno parte dell’offerta

formativa seminari e meeting. Il percorso di crescita degli iscritti si completa con 425

ore di stage da svolgere in strutture convenzionate con l’Università del Salento a

livello locale, nazionale e internazionale.

Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento:

11/2021 – 10/2022

Posti disponibili: minimo 10 – massimo 50; costo: 2.000 euro

Diritto ed economia delle attività produttive e logistiche

Dipartimento di Scienze dell’Economia, Direttrice: professoressa Serenella

Sabina Luchena

Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nei

settori dello shipping, della portualità e della logistica in grado di comprendere e

tradurre in orientamenti di management le complesse sollecitazioni del mercato sotto

il profilo economico, legale, finanziario, organizzativo e tecnologico che traggono la

loro origine dall’evoluzione dei sistemi industriali di trasporto e della logistica. Tali

