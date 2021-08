(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sono davvero lieto di comunicare che, presso il convento di San Felice, ha preso il via il servizio di ricevimento per gli utenti richiedenti pareri architettonici e paesaggistici.

Finalmente Benevento ha uno sportello della Soprintenza dedicato ad essa e i cittadini non dovranno più recarsi a Caserta per disbrigare le pratiche ed ottenere gli auspicati pareri.

Si tratta di un servizio indispensabile, reso possibile dalla collaborazione reciproca tra il Settore Urbanistica del Comune di Benevento e la Soprintendenza, e che a partire da settembre verrà potenziato.

Ringrazio il Soprintendente dott. Mario Pagano ed il funzionario delegato Arch. Gennaro Leva”.

