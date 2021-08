(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 06 agosto 2021

Masse d’aria calda in arriva: nuova Allerta per Condizioni meteo avverse

Sono previste per la giornata di sabato 7 agosto 2021, soprattutto sul versante settentrionale e centro-orientale della Sardegna, temperature massime molto elevate e queso ha portato il Servizio di Protezione Civile regionale a diramare un nuovo Avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà in vigore dalle 10 alle 20 di sabato 7 agosto 2021.

Le temperature massime faranno registrare picchi prossimi ai 40° C nelle zone interne, in particolare l’oristanese, l’iglesiente e le vallate del Tirso e del Coghinas.

