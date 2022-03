(AGENPARL) – sab 05 marzo 2022 Massa Lombarda, 4 marzo 2022

MASSA LOMBARDA: VENDITA DI MIMOSE SOLIDALI IN PIAZZA

MATTEOTTI

Il ricavato sarà devoluto alla Ior

Nella giornata di martedì 8 marzo, in Piazza Matteotti, ci sarà la vendita delle mimose solidali e

il ricavato sarà devoluto allo Ior (Istituito Oncologico Romagnolo).

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Amici dello Ior Massa Lombarda con il patrocinio del

Comune di Massa Lombarda.

Il “Progetto Margherita”, rilanciato in occasione della Festa della Donna, è dedicato alle

donne che stanno affrontando il delicato momento della caduta di capelli durante le cure

oncologiche. Con i soldi raccolti si finanzierà l’acquisto di parrucche.

L’Associazione “Amici dello Ior di Massa Lombarda” da anni organizza numerosi eventi per

raccogliere fondi da devolvere a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

Lo Ior si impegna fin dal 1979 nella lotta contro i tumori. Affronta tutte le problematiche relative

alla malattia oncologica, in particolare attraverso la prevenzione, cura e riabilitazione e ricerca

scientifica in campo oncologico.

Per ulteriori informazioni sul “Progetto Margherita” consultare il

https://www.ior-romagna.it/assistenza-e-servizi/progetto-margherita