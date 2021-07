(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Massa Lombarda, 20 luglio 2021

MASSA LOMBARDA: TORNANO LE “LETTURE IN GIARDINO”

DELLA BIBLIOTECA

Appuntamento giovedì 22 luglio alle 17; necessaria la prenotazione

Le “Letture in giardino” del Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda tornano

giovedì 22 luglio. Alle 17 le bibliotecarie accoglieranno ancora, nel giardino del centro culturale,

bimbe e bimbi dai 3 ai 9 anni e le loro famiglie per proporre nuove letture all’aria aperta.

Le letture nel giardino della biblioteca proseguono giovedì 29 luglio con l’ultimo appuntamento.

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione perché i posti sono limitati. Si consiglia di

portare con sé un telo sul quale accomodarsi nel parco. Per ulteriori informazioni e prenotazioni

