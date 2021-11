(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Massa Lombarda, 22 novembre 2021

MASSA LOMBARDA: NUMEROSE INIZIATIVE PER DIRE BASTA ALLA

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Il 25 novembre Massa Lombarda celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne

Giovedi 25 novembre a Massa Lombarda si terranno vari eventi in occasione della giornata

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La serata inizia al Centro

Culturale Venturini (Viale Zaganelli 2) alle ore 20.

Alle 20 verrà inaugurata la nuova Panchina Rossa realizzata dall’artista bolognese Benedetta

Jandolo e collocata nel giardino antistante il Centro Culturale. L’artista è conosciuta in Italia e

all’estero grazie alle numerose opere proposte alle mostre pubbliche e private.

A seguire si terrà il reading poetico di Rossella Renzi.

Al termine di queste due iniziative, partirà la camminata in Rosso. La camminata, con

partenza dal centro Culturale Venturini, proseguirà lungo Corso Vittorio Veneto per raggiungere

piazza Matteotti dove sarà inaugurato lo striscione dedicato all’emancipazione femminile

realizzato dall’artista Laura Bernardi. Lo striscione è già presente e visibile sulla facciata del

Municipio.

Alle 20,30 in piazza Matteotti, la cantante Roberta Montanari si esibirà affiancata dal

chitarrista Andrea Morelli. La lughese è stata corista nei tour internazionale di artisti del calibro

di Elisa, Cesare Cremonini e Marco Mengoni.

Durante la serata si chiede di portare con sé un indumento o un accessorio di colore rosso.

Gli eventi per sensibilizzare la lotta alla violenza contro le donne proseguono con la mostra

Never More che sarà fruibile presso le sale del centro Culturale Venturini fino a sabato 27

novembre.

L’esposizione comprende opere di 42 artisti italiani e stranieri, accomunati dalla volontà di

esprimere il dissenso al fenomeno della violenza di genere.

Inoltre, giovedì 2 dicembre, con la conduzione di Rossella Ricci, ci sarà la presentazione del

libro “Le voci disubbidienti” di Rosemary Randi, presso il Centro Culturale Venturini alle ore

17.30.

L’iniziativa è realizzata dagli Assessorati alle Pari opportunità e Cultura del Comune di Massa

Lombarda, con la collaborazione di UDI Massa Lombarda e La BCC, e con il patrocinio

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Comune di Massa Lombarda – Piazza Matteotti, 16 – 48024 Massa Lombarda (RA)

___________________________________

🔊 Listen to this