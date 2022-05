(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Massa Lombarda, 13 maggio 2021

MASSA LOMBARDA: MARTA NIGRO VINCE LE OLIMPIADI DI LINGUE

E CIVILTA’ CLASSICHE, I COMPLIMENTI DALL’AMMINISTRAZIONE

La liceale massese si è qualificata per la fase nazionale

La studentessa liceale massese, Marta Nigro, ha vinto la fase regionale delle Olimpiadi di

Lingue e Civiltà Classiche, nella sezione di lingua e civiltà greca conseguendo il diritto a

partecipare alla finale nazionale.

Marta, che frequenta la classe quinta del Liceo di Lugo, è stata ricevuta in municipio dal sindaco

Daniele Bassi, il quale si è congratulato a nome dell’Amministrazione Comunale per lo

splendido esempio di dedizione, maturità che traggono origine anche da un contesto familiare

particolarmente virtuoso.

Le Olimpiadi, che si inseriscono nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del

Ministero dell’Istruzione, sono gare individuali rivolte agli studenti del secondo biennio e

dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. La prova consiste nell’elaborazione

di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento di testimonianze

della Lingua e civiltà greco-latina. Nello specifico, la studentessa massese ha analizzato,

esposto, commentato un testo sulle donne al potere, riferito alla civiltà greca.

Il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi sottolinea: “questi temi, con la tenacia e

l’intelligenza che una mente fresca come quella di Marta sanno affrontare, rendono ancora più

attuale l’importanza di valorizzare le tante risorse ed energie che i nostri giovani ci regalano

quotidianamente”.

