(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Massa Lombarda, 23 agosto 2021

MASSA LOMBARDA: L’AVIS COMUNALE PRESENTA IL CONCERTO DI

FINE ESTATE

Appuntamento in Piazza Matteotti il 25 agosto

Mercoledì 25 agosto, alle 21, in piazza Matteotti a Massa Lombarda torna il concerto di fine

estate organizzato dall’ Avis comunale. Sul palco il gruppo di Renato Tabarroni “Mi ritorna in

mente” con un concerto dedicato alla memoria di Augusto Daolio e Lucio Battisti.

L’ingresso è gratuito e saranno applicate le norme anti-contagio da Covid-19 in vigore.

L’evento è organizzato da Avis Comunale Massa Lombarda con il patrocinio del Comune di

Massa Lombarda.

