(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Massa Lombarda, 19 agosto 2021

MASSA LOMBARDA: L’ARENA IN MASSA SALUTA IL PUBBLICO

CON GLI ULTIMI TRE APPUNTAMENTI

Dal 20 al 22 agosto tante proposte diverse a conclusione della stagione

Ultimi tre giorni di appuntamenti e proiezioni all’Arena in Massa. La rassegna estiva di cinema

all’aperto nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda saluta

infatti la stagione con le sue ultime tre proposte.

Venerdì 20 agosto “Due” di Filippo Meneghetti. Due donne mature, Nina e Madeleine, si

amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo

vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la

famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l’amore fra le due è messo alla prova.

Sabato 21 agosto protagonista il film d’animazione “Raya e l’ultimo drago” di Don Hall e Carlos

López Estrada. 500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico

presidio dei Draghi. Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, agevolati

dalla loro cupidigia e discordia, finendo per trasformare ogni forma vivente in pietra. Solo il

sacrificio dei Draghi permise all’umanità di salvarsi: il segreto del loro potere è rimasto

racchiuso in una gemma magica, unica arma di difesa contro i Druun.

Infine, ultimo appuntamento della stagione, domenica 22 agosto, con DOCinTour e il

documentario “We are the Thousand” di Anita Rivaroli. La storia di Rockin’1000, la più grande

Rock Band al mondo, iniziata nel 2015 quando per la prima volta al mondo 1000 musicisti si

incontrarono nel Parco Ippodromo di Cesena, per eseguire il più grande tributo mai realizzato:

suonare all’unisono Learn To Fly e recapitare il video ai Foo Fighters. Diventato virale in poche

ore, il video attirò l’attenzione della band statunitense che non esitò a rispondere con un

concerto, proprio a Cesena.

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto over 65 – possessori Cinemaincentro Card – under

25 e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e

14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”

e Opera Sapori.

www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di

Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di

diversi ristoratori di Massa Lombarda.

