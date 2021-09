(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 Massa Lombarda, 11 settembre 2021

MASSA LOMBARDA: ISABELLA COLIC PRESENTA

IL SUO LIBRO AL CENTRO CULTURALE VENTURINIL’autrice di fantasy presenterà “La maga delle due lune” lunedì 13 settembre alle 17.30

Lunedì 13 settembre alle 17:30 Isabella Colic presenta il suo libro La maga delle due lune (In.edit edizioni, 2021) presso il centro culturale Venturini di Massa Lombarda, in via Zaganelli 2. Dialogherà con l’autrice Claudio Franzoni.

Nel libro Colic racconta la storia del giovane John Quattrodita. Ex pecoraro e aspirante uccisore di draghi, si imbatte in una locanda gestita da una strana vecchietta con gli occhi vispi che gli promette di rivelargli il suo destino ad un “modico” prezzo. Cosa gli mostrerà l’anziana donna? E che cosa esigerà in cambio dei suoi peculiari servigi?

Isabella Colic, (23/12/1996) è nata a Castel San Pietro Terme, ma si è di recente trasferita a Cardiff, nel Regno Unito, per un dottorato in Neuroscienze. Credeva di adorare le giornate di pioggia finché non si è trasferita in un paese in cui la pioggia è un elemento intrinseco del paesaggio tanto quanto i castelli, le mucche e i pub. Tuttavia, questo non ha intaccato il suo amore per i gatti, il cioccolato e i pisolini pomeridiani.

La maga delle due lune è il terzo romanzo fantasy per in.edit edizioni, dopo L’occhio della profezia (2013) e La ragazza e il drago (2017).

