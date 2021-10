(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Massa Lombarda, 30 ottobre 2021

MASSA LOMBARDA: IL SINDACO IN AZIENDA INCONTRA LE

ECCELLENZE AGRICOLE DEL TERRITORIO

“Dobbiamo ringraziare gli uomini e le donne che in questo periodo si sono prodigati per

garantire l’approvvigionamento alimentare a tutti”

Il mondo agricolo è un importante asset strategico per lo sviluppo della regione Emilia-

Romagna. La competitività del settore è certamente rappresentata dalle cooperative che tanto

hanno contribuito, affiancate dai piccoli e grandi produttori che con passione hanno favorito il

progresso e la qualità dei prodotti locali.

La pandemia che ha sconvolto il mondo – afferma il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi

– ci ha ricordato quanto sia importante l’agricoltura per la nostra vita. Dobbiamo quindi

ringraziare gli uomini e le donne che in questo periodo si sono prodigati per garantire

l’approvvigionamento alimentare a tutti.

La visita odierna de “Il sindaco in azienda…” in un’importante impresa agricola massese,

confinante con il territorio imolese, condotta e amministrata da Salvatore Cacciatore e dai

genitori Nicolò ed Elvira Gianserra, nasce dalla precisa volontà di porre l’accento sul valore

del mondo agricolo per il territorio bassoromagnolo.

L’azienda, a conduzione familiare da 53 anni, si sviluppa su di una superficie di circa 50 ettari e

si estende anche sul limitrofo comune di Imola in località Osteriola. Vengono prevalentemente

coltivate colture cerealicole, orticole e sementiere; rivestono un’importanza decisiva per il buon

andamento aziendale le condizioni atmosferiche e, soprattutto, di mercato.

“Quest’anno il costo dei cereali ha subito un’impennata, – afferma Salvatore Cacciatore – in

quanto fortemente condizionato dall’aumento di molte materie prime, a partire dai prodotti

petroliferi. Ciò produce un effetto domino: concimi, fertilizzanti in genere, carburanti, sementi,

sono aumentati in modo esponenziale, mentre i ricavi sono sostanzialmente stabili e ciò è

penalizzante, soprattutto per chi, come noi, dedica 7 giorni alla settimana alla conduzione

dell’azienda. Appesantiscono molto la nostra attività gli aspetti burocratici – prosegue Salvatore

– (anche per quanto riguarda i problemi ambientali come, ad esempio, il piano di controllo della

fauna che arreca danni alle colture). La burocratizzazione anche di questi aspetti è sotto gli

occhi di tutti, vengono complicati in modo incomprensibile adempimenti semplici e ciò sottrae

tempo e denaro”.

Salvatore Cacciatore è attivamente impegnato in ruoli sindacali e di rappresentanza all’interno

di CIA Romagna. Infatti, è referente comunale a Massa Lombarda referente regionale CIA

nell’ambito del settore sementiero.

Comune di Massa Lombarda – Piazza Matteotti, 16 – 48024 Massa Lombarda (RA)

Dal punto di vista istituzionale è da due mandati eletto in consiglio comunale a Massa

Lombarda e, nella presente legislatura, anche membro del consiglio dell’Unione dei comuni

della Bassa Romagna dove riveste l’incarico di presidente della commissione bilancio.

“Incontrare i nostri imprenditori – sottolinea il sindaco Bassi – permette di apprendere aspetti

della loro attività che a volte faticano ad emergere, ma che rivestono fondamentale importanza

per il consolidamento e lo sviluppo di intere imprese. In questo caso ho incontrato dei cari amici,

imprenditori agricoli capaci e appassionati che, come nel caso di Salvatore, dedicano con

generosità preziose energie all’impegno istituzionale e di rappresentanza e di questo gli sono

grato”.

