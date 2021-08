(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Massa Lombarda, 25 agosto 2021

MASSA LOMBARDA: IL SINDACO BASSI IN VISITA AL RISTORANTE

BONTAVOLA

Il personale interamente al femminile offre da circa 20 anni un servizio di ristorazione all’altezza

Il sindaco Bassi dopo le tante aziende visitate in quattro mesi, nella mattinata di lunedi 30

agosto ha fatto visita alla azienda del settore della ristorazione che è rimasta sempre aperta

durante il periodo della pandemia.

Bontavola. Ristorante, pizzeria e free service della ristorazione collettiva che la cooperativa

Gemos ha aperto nel 2002 presso l’area industriale in prossimità della Selice. L’attività,

orgogliosamente al femminile, è composta da sei addetti e ha fornito un servizio utile alla

collettività anche nella fase più cruenta della pandemia dato che è frequentato oltre che dai

dipendenti delle molte aziende del territorio anche dai cittadini massesi.

“Nonostante la difficile fase legata all’emergenza sanitaria con cui siamo costretti a convivere

da oltre 18 mesi – dichiara Isa Rossi dell’ufficio commerciale Gemos – si è instaurato un ottimo

rapporto con la clientela, soprattutto in virtù di una spiccata attenzione alla qualità e salubrità

delle pietanze e degli spazi (per garantire dipendenti e clientela), oltre alla professionalità e

cordialità delle operatrici”.

“Da quasi 20 anni – sostiene il sindaco Bassi – Gemos garantisce un servizio che ha contribuito

a consolidare e sviluppare ulteriormente un’importante area ad ovest del nostro territorio

comunale, dove qualità, lavoro, socialità trovano un riferimento importante. E di ciò siamo

davvero soddisfatti”.

🔊 Listen to this