Massa Lombarda, 17 settembre 2021

MASSA LOMBARDA: “IL BIG BANG DELLA FRUTTICOLTURA: LA

STORIA, IL FUTURO” IL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA

FRUTTA

Da Adolfo Bonvicini all’attuale status di fama internazionale di Massa Lombarda in campo

ortofrutticolo

Con un programma di rilievo internazionale l’Amministrazione massese celebra una storia

importante per tutta la provincia ravennate e pone lo sguardo verso il futuro

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie di Milano

Sabato 18 settembre 2021 alle 9.30 a Massa Lombarda, nella Sala del Carmine di Via Rustici

16 si terrà il convegno dal titolo “Il Big Bang della Frutticoltura: la Storia, il Futuro”,

organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie Ambientali dell’Università degli Studi di Milano,

in occasione dell’Anno internazionale della frutta e della verdura (FAO).

La storia dell’industria ortofrutticola di Massa Lombarda concerne la nascita e lo sviluppo di

un settore che ha avuto nel paese ravennate la sua culla, grazie ad abili imprenditori locali che

con geniali innovazioni scoprirono e svilupparono nuovi metodi di coltivazione. Nacquero così

aziende che conquistarono i mercati italiani ed esteri, facendo sviluppare il settore in più

direzioni, dalla coltivazione, all’industria, all’attività commerciale.

Il programma della giornata prenderà il via alle 9.30 con un intervento del sindaco di Massa

Lombarda Daniele Bassi, seguito da Silviero Sansavini, moderatore dell’Università degli Studi di

Bologna. Verso le 9.40 Angelo Benedetti di UNITEC Lugo introdurrà “Dalla mano alla macchina,

un balzo di cent’anni…” dove spiegherà la storia della tecnologia nell’ambito della coltivazione

della frutta.

Alle 10 sarà il turno di Alessandra Lavagnino dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di

Milano, che tratterà del ruolo che ha assunto il pesco all’interno della cultura cinese.

Successivamente alle 10.20 Daniele Bassi dell’Università degli Studi di Milano tratterà della

biodiversità del pesco e del mistero che si cela tutt’ora dietro ad esso, mentre alle 10.40 Aldo

Bertazzoli e Stefano Corsi, provenienti rispettivamente dai poli di Bologna e Milano, esporranno

il concetto di frutticoltura industriale come sistema economico, con un’analisi del passato e

strategie per il futuro, ai cui si aggancerà anche Maurizio Gardini, Presidente di Conserve Italia.

Alle 11 Luca Corelli Grappadelli, proveniente dall’Università di Bologna introdurrà “La

modernità del big bang a Massa Lombarda”. Spostandosi sul tema della salute e del benessere,

alle 11.20 Alberto Battezzati dell’Università di Milano tratterà degli aspetti salutistici e

nutrizionali della frutta, per poi essere seguito sulle 11.40 nuovamente dall’esposizione di

Daniele Bassi e Luca Corelli Grappadelli, che presenteranno un nuovo strumento di

valorizzazione di sistemi produttivi complessi.

A seguire alle 11.50 interverrà Manuela Rontini, Consigliera Regionale Emilia Romagna e

dopo di lei Mattia Ridolfi, Gianni Ceredi, Ugo Palara, Daniele Bassi, Angelo Benedetti,

Alberto Battezzati e Luca Grappadelli discuteranno dell’“Innovazione per uscire dalla crisi

della peschicoltura romagnola”. Concluderà alle 12:45 Silviero Sansavini dell’Università di

Bologna.

Alle 13.30 sarà allestito un buffet campagnolo presso l’azienda Brusca, situata in Viia Emilia

Levante 18, a Imola e successivamente, alle 14.30 è organizzata una visita alla collezione di

riferimento pesco, a cura di Stfano Foschi, CRPV.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi organizzativi e richiesta l’iscrizione al sito

http://istonehub.org/. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Raffaella Quadretti, alla

obbligatorio il possesso del Green Pass o di esito di un tampone negativo effettuato entro 48

dalla data dell’evento o di certificazione di esonero, da esibirsi all’ingresso.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie di Milano, gode del patrocinio

del Comune di Massa Lombarda e del Comune di Cesena, ed ha il sostegno e il contributo di

Regione Emilia Romagna, Università di Bologna, associazione Amci del Museo del

Pesco, Unione dei Comni della Bassa Romagna, Accademia Nazionale di Agricoltura,

Istituto Confucio Università degli Studi di Milano, Centro Ricerche Produttive Vegetali,

Rotary Club Lugo, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Valfrutta, Yoga, Conase,

Fruttagel, Unitec Lugo e #Plastic-freER.

🔊 Listen to this