(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Massa Lombarda, 8 novembre 2021

Nel 2020, ben il 90% dei matrimoni previsti sono stati rimandati a causa della pandemia da Covid-19. Con la ripartenza del settore cerimonie tanti sposi possono finalmente convolare a nozze e tutto l’indotto delle aziende ha ripreso non senza difficoltà la propria attività.

“Il sindaco in azienda…” oggi visita una realtà economica di terza generazione con grande capacità attrattiva ben oltre i confini comunali. Infatti, il Laboratorio Tazzari di Fabbri Monica, condotto dalle sorelle Monica e Maria Luisa e situato in via Martiri della Libertà dal 2014, è nato negli anni ’50 dal nonno Mario Tazzari.

Non è del tutto ancora chiaro quando il mercato degli eventi si rialzerà in tutta la sua bellezza però gli operatori del settore, come il laboratorio visitato oggi, appaiono fiduciosi che il peggio stia passando.

