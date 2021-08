(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Massa Lombarda, 26 luglio 2021

MASSA LOMBARDA: “DAL SILENZIO NASCONO STORIE” AL

PICCOLO FESTIVAL DELLA NARRAZIONE

Mercoledì 11 agosto spettacolo messo in scena da Cuccurullo e Squassabia

Secondo dei tre appuntamenti complessivi del Piccolo Festival della Narrazione nel vecchio

lavatoio di via Imola a Massa Lombarda.

Dopo il successo del concerto mattutino di sabato, mercoledì 11 agosto alle 21 appuntamento

con lo spettacolo “Dal silenzio nascono storie” di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia

che portano in scena una raccolta di racconti nata dal silenzio della quarantena.

Alfonso Cuccurullo è formatore ed animatore riconosciuto dal coordinamento nazionale del

progetto “Nati per Leggere”; Federico Squassabia è un musicista, compositore e ideatore di

laboratori e spettacoli per ragazzi.

L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Massa Lombarda con il contributo di Consorzio

Con.Ami., Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e La Bcc ravennate, forlivese e imolese. Per

