Massa Lombarda, 28 marzo 2022

MASSA LOMBARDA: DAL 1° APRILE IN VENDITA LE UOVA SOLIDALI

Il ricavato sarà devoluto allo Ior per sostenere le attività in campo oncologico

Da venerdì primo aprile, in Via Vittorio Veneto 55, parte la vendita delle uova di Pasqua

solidali. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo – IOR

per le attività che svolge in campo oncologico. Il progetto è organizzato dall’ associazione

Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda e le uova resteranno in vendita fino a domenica

17 aprile.

L’iniziativa dal titolo “La Pasqua più dolce, perché un uovo non vale l’altro” è organizzata

dall’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda con il patrocinio

dell’Amministrazione comunale

Per ulteriori informazioni contattare lo Ior – sede di Massa Lombarda (via Vittorio Veneto 69) al