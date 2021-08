(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Massa Lombarda, 16 agosto 2021

MASSA LOMBARDA: ARENA IN MASSA,

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CINEMA ALL’APERTO

Il 17 e 18 agosto è in programma “Cosa sarà”; il 19 agosto c’è “La felicità degli altri”

Un film italiano e uno francese arrivano all’Arena in Massa, la rassegna estiva di cinema

all’aperto nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda.

Martedì 17 e mercoledì 18 agosto il programma prevede “Cosa sarà” di Francesco Bruni.

Bruno Salvati è un regista di ‘commedie che non fanno ridere’ e di film che ‘non vuole’ e ‘non

vede’ nessuno. Si è separato da poco e controvoglia dalla moglie e sospetta di essere già stato

rimpiazzato. Nella sua vita all’improvviso irrompe una di quelle malattie dal nome

impronunciabile e dal significato terribile: la mielodisplasia. Occorre un donatore di midollo da

cui trarre le cellule staminali per uscirne vivi e i donatori non sono necessariamente compatibili

o presenti. Bruno Salvati è l’alter ego di Francesco Bruni, che nel film racconta il suo incontro

reale con la mielodisplasia.

Giovedì 19 agosto c’è la commedia “La felicità degli altri” di Daniel Cohen. Léa e Marc, Karine

e Francis sono amici di lunga data. Léa è commessa in una boutique di abbigliamento, Marc è

quadro in un’impresa specializzata nell’alluminio, Karine è agente pubblicitaria e Francis agente

immobiliare. L’armonia è rotta la sera in cui Lèa, la più discreta del gruppo, annuncia la stesura

del suo primo romanzo. Lontani dalle felicitazioni, piccole e grandi gelosie crescono. Il successo

del suo libro, che sarà ovviamente un best seller, spinge gli altri a spiegare rovinosamente le ali

della creatività.

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito

Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali

convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.

www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di

Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di

diversi ristoratori di Massa Lombarda.

🔊 Listen to this