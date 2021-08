(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Massa Lombarda, 9 agosto 2021

MASSA LOMBARDA: ALL’ARENA IN MASSA

ARRIVA IL FILM “I PREDATORI”

Martedì 10 e mercoledì 11 agosto protagonista la pellicola di Pietro Castellitto

Sarà “I predatori” di Pietro Castellitto il film in programma martedì 10 e mercoledì 11 agosto

all’Arena in Massa, la rassegna cinematografica estiva prevista nel giardino del Museo della

Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda.

Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il loro figlio Federico è un

laureando in filosofia tiranneggiato da un barone universitario che gli preferisce qualunque altro

studente. Le loro vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario amico di Pierpaolo, e di

sua moglie Gaia, nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli che gestiscono un’armeria e

fanno parte di un gruppo neofascista.

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito

Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali

convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.

www.cinemaincentro.com. L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di

Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di

diversi ristoratori di Massa Lombarda.

🔊 Listen to this