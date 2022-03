(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Marzo Donna: oggi in calendario a Mestre il docufilm “Unica” e la vernice della mostra di Ziva Kraus

Ben due, anche oggi, gli appuntamenti proposti dal ricco calendario promosso dal Comune di Venezia nell’ambito di “Marzo Donna”.

Questo pomeriggio, al Candiani, è stato presentato il docufilm di Federico Liguori “Ad maiora: vittime di una malattia invisibile”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia molto devastante ma ancora troppo poco conosciuta, come la fibromialgia.

“Poco conosciuta – ha sottolineato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, presente all’evento – ma bisogna dire anche poco riconosciuta, visto che non è ancora stata ufficilamente dichiarata ‘malattia invalidante’.

Eppure colpisce moltissime persone, in particolare le donne, ed è molto dolorosa. Inoltre mancano, nel nostro sistema sanitario, apposite strutture per poterla diagnosticare in tempi brevi, aggravando così la condizione di chi ne soffre”.

Al termine della proiezione è seguito un dibattito con testimonianze di medici, psicologi, malati e rappresentanti del CFU (Comitato Fibromilgici Uniti) Italia.

Più tardi, alla galleria Bastianello di Mestre, inaugurazione, alla presenza, sempre della presidente del Consiglio comunale, Damiano, della mostra personale “Unica”, dedicata alle opere dell’artista italo-croata, ormai da molti anni veneziana d’adozione, Ziva Kraus. L’esposizione resterà aperta sino al 20 aprile e sarà visitabile tutti i giorni, meno il martedì e la domenica, con orario 15.30-19.

