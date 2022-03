(AGENPARL) – dom 06 marzo 2022 Marzo Donna, la presidente del Consiglio Damiano alla Corsa Rosa Uisp e alla Pink Padel Cup

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina a due eventi sportivi che rientrano nel fitto calendario del Marzo Donna: la Corsa Rosa Uisp e la Padel Pink Cup.

La Corsa Rosa, manifestazione podistica non competitiva, organizzata dal comitato Uisp di Venezia, è tornata a disputarsi dopo due anni di stop a causa della pandemia. Oltre 900 le partecipanti che si sono cimentate sulla doppia distanza, 5 e 10 chilometri, con partenza e arrivo in Piazza Ferretto a Mestre.

Anche quest’anno la manifestazione ha unito sport e solidarietà. Parte del ricavato è stato infatti devoluto a due centri antiviolenza, “Iside” di Venezia, e “La Magnolia” di San Donà di Piave. Presente, per l’Amministrazione comunale, anche l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce.

La Pink Padel Cup, alla sua prima edizione, è stata invece organizzata dal Padel Club di Mestre. A sfidarsi, sui campi del Centro Sportivo La Grotta, a Zelarino, circa 30 giocatrici che si sono date battaglia in un torneo di doppio che ha visto prima la disputa di una fase a gironi e successivamente gli incontri del tabellone finale.

“Quest’ anno sono oltre 70 gli appuntamenti del Marzo Donna, con i quali vogliamo dare continuità al lavoro fatto con l’ottobre rosa e il novembre donna – ha spiegato Damiano – affronteremo temi legati a salute e prevenzione e alla violenza contro le donne, una brutta piaga sociale sulla quale non dobbiamo spegnere i riflettori, che è stata amplificata dalla pandemia come dimostra il numero di persone che si rivolge al centro antiviolenza di Venezia.

Un doveroso ringraziamento a Uisp che ci ripropone questo appuntamento dopo due anni di stop – ha proseguito la presidente del Consiglio – Un momento di corsa con le donne e per le donne, occasione per fare attività fisica ma anche momento di solidarietà visto che i fondi ricavati andranno ai centri antiviolenza. Grazie anche al Padel Club Mestre. In questo caso si tratta di una nuova iniziativa, un’edizione zero che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso, dando continuità a una disciplina molto in voga negli ultimi anni. Spero che siano sempre di più le donne a praticarla”.

Damiano ha infine rivolto il suo pensiero a tutte le donne alla vigilia dell’8 marzo: “Approfitto di questa giornata per augurare un buon 8 marzo a tutte le donne, con un pensiero a quelle meno fortunate di noi, come le donne dell’Ucraina e dell’Afghanistan”.

Venezia, 6 marzo 2022

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6e2e9190-43d9-4589-bd5d-0cba72e29c1d.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/67a04c06-9be0-418b-b374-6b225afa5939.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7699bcec-d339-42a6-9f99-ab83f6e121d0.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/59ef2c46-36bc-4b9d-a8c5-f9bd5a8c8203.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2d7e0c02-b17e-4a6d-862e-c5e965b87964.jpg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4d7fbfcd-97f6-48fe-abdc-7adba7aba049.jpg)

– [Foto 9](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/51ef2b03-23d6-4dbe-9a57-3978b0f83cd4.jpg)

