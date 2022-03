(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Marzo Donna: la presidente Damiano all’inaugurazione della mostra di pittura “Dal bello al bene”

Ha aperto i battenti oggi, nello spazio al coperto dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, la mostra di pittura “Dal Bello al Bene”, rassegna giunta alla sua seconda edizione, che rientra nel palinsesto del Marzo Donna 2022. L’iniziativa, curata dalla Commissione delle Elette della Municipalità di Chirignago Zelarino e dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, con il supporto dell’Ulss 3 Serenissima, ha visto la partecipazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, della presidente del Consiglio Ermelinda Damiano.

Insieme a Damiano erano presenti l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce, Massimo Zuin, direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’Ulss 3, il presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, la portavoce della Commissione delle Elette e vicepresidente di Municipalità Luisa Rampazzo e l’operatrice del Centro Antiviolenza del Comune Claudia Ceccarello. Sono intervenuti, inoltre, rappresentanti dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre ed esponenti delle associazioni al femminile del territorio che collaborano alla realizzazione degli eventi del Marzo Donna.

La mostra è frutto dell’opera di Catarina, una donna che ha svolto un lungo percorso, che si è risolto positivamente, affiancata dalle operatrici Centro Antiviolenza del Comune. “Ringrazio Catarina che rappresenta un esempio per tante donne che non riescono a denunciare, anche con la sua attività presentata in questa giornata”, ha dichiarato Damiano. “Catarina è la testimonianza che è possibile affrancarsi dalla violenza affidandosi alle istituzioni del territorio, come il nostro Centro Antiviolenza, realtà pubblica e fiore all’occhiello della città”.

Nel corso dell’iniziativa, accompagnata da una esibizione di un musicista al pianoforte, il direttore Zuin ha posto l’accento sulle collaborazioni attive tra Ulss 3 e Comune di Venezia in tema di contrasto alla violenza sulle donne, a partire dai protocolli che consentono alle vittime, una volta giunte nei pronto soccorso degli ospedali, di essere accolte dalle strutture del Centro Antiviolenza. Zuin ha inoltre confermato la volontà dell’azienda sanitaria di affiancare il Comune di Venezia per altre iniziative sul territorio.

“Grazie alla Commissione delle Elette e alla portavoce Rampazzo, ma anche un plauso a tutti coloro che si stanno impegnando per il Marzo Donna – ha proseguito Damiano – un mese molto denso di impegni volti alla sensibilizzazione, che si aggiungono alle tante iniziative in programma durante tutto l’anno a Venezia sul tema della violenza sulle donne, a partire dal Novembre Donna. Un impegno che valorizza tutta la rete territoriale e sottolinea il valore del lavoro di squadra”, ha concluso la presidente del Consiglio comunale.

Venezia, 14 marzo 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale