Marzo Donna: all'M9 e all'auditorium "Sbrogiò" di Favaro due appuntamenti con la presidente del Consiglio Damiano

Protagoniste in diversi settori del lavoro e della società che raccontano i traguardi raggiunti e da raggiungere. All’auditorium “De Michelis” dell’M9, a Mestre, si è tenuta questo pomeriggio, giovedì 17 marzo, l’iniziativa “Storie di Donne”, organizzata dalla sezione cittadina del Soroptimist International, associazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali.

A seguire, all’auditorium “Sbrogiò” di Favaro ha avuto luogo il convegno “Il duro lavoro della tiroide”, voluto dalla Commissione Elette della Municipalità di Favaro e sostenuto dal Centro di Medicina di Mestre e da “Le Città in Festa”. Ad entrambi gli appuntamenti, che rientrano nel programma del Marzo Donna, ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

All’M9 a confrontare le proprie esperienze sono state l’imprenditrice Vania Stevanato, la dirigente scolastica Mirella Topazio e la regista e coreografa Anny Lazzari. Con loro, sul palco, sono intervenute Maristella Cerato, vicepresidente nazionale di Soroptimist International e Lorenza Lavini, presidente della sezione di Mestre, che ha coordinato la conferenza.

A Favaro, invece, la direzione scientifica del Centro di Medicina di Mestre ha proposto un approfondimento sul funzionamento di un organo essenziale per l’organismo come la tiroide, nell’ambito di un tour che, è stato spiegato, vuole promuovere la cultura della prevenzione in tutta la cittadinanza. Ad intervenire durante la serata sono state l’endocrinologa Donata Barison e la ginecologa Elena Caltarossa, entrambe operanti nel Centro di Medicina.

“Ringrazio Soroptimist e la Commissione delle Elette di Favaro per aver voluto inserire queste iniziative nel cartellone del Marzo Donna – ha detto Damiano – che sta riscuotendo un grande successo con i suoi quasi 70 eventi diffusi su tutto il territorio. Occasioni che, come quelle di questa sera, ci permettono di conoscere storie straordinarie, di donne straordinarie, con una forza straordinaria. E di fare informazione sulla prevenzione, un tema molto sentito e portato avanti in diverse occasioni dal Comune di Venezia”.

“Quello che stiamo vivendo – ha proseguito – è un mese con protagonista la donna che ha visto il supporto anche di tanti uomini, dalle presenze alla promozione degli eventi. Un marzo ricco, con grandi sinergie e unità di intenti, che mi auguro possa continuare nel tempo, vista la capacità mostrata da tutti di fare rete. Da parte mia e dell’Amministrazione comunale va un sentito ringraziamento. Continuiamo insieme questo percorso per le donne, con le donne e con il supporto degli uomini”, ha chiuso la presidente del Consiglio comunale.

Venezia, 17 marzo 2022

