Marzo Donna 2022: martedì a Ca' Farsetti consegna del Premio Donna 2022

Martedì 8 marzo 2022, alle ore 11, nella sala consiliare di Ca’ Farsetti, si svolgerà la consegna del premio Donna 2022. L’iniziativa, che rientra nel calendario di manifestazioni organizzate per il Marzo Donna, è promossa dalla testata giornalistica 25venice.press in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il Premio vuole essere un riconoscimento e un momento di riflessione dedicato a una figura femminile che si è distinta a Venezia per l’impegno nell’ambito sociale, culturale, ambientale.

All’appuntamento interverranno la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e la direttrice della testata Nadia De Lazzari.

Al termine della cerimonia seguirà un corteo acqueo in Canal grande su barche a remi (5 caorline e una batea da fresco), da Rialto a San Tomà, organizzato in collaborazione con l’Istituto Tecnico Marinelli Fonte di Venezia.

All’appuntamento parteciperà la classe 5^ elementare Zambelli dell’Istituto Comprensivo Morosini e una rappresentanza della Fidapa.

Venezia, 5 marzo 2022

Venezia, 5 marzo 2022