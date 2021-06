(AGENPARL) – VATICAN CITY, gio 10 giugno 2021 Il cardinale arcivescovo di Monaco e Frisinga risponde “in obbedienza” all’invito con cui oggi il Papa respingeva le sue dimissioni e lo esortava a proseguire nel suo incarico: ora, dice il porporato, è il momento di cambiare. Tornare semplicemente agli affari come al solito non può essere la strada per me e nemmeno per l’arcidiocesi

Fonte/Source: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-06/cardinale-marx-lettera-papa-francesco-accetto-decisione.html